FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen hab es nicht gegeben, so der Marktteilnehmer weiter. Die Siemens-Aktie wurde unverändert getaxt. Das Unternehmen soll gemeinsam mit Alstom der EU-Kommission einem Bloomberg-Bericht zufolge neue Zugeständnisse für die Fusion ihrer Zugsparten angeboten haben. Ob die Zugeständnisse ausreichten um den Deal zu retten, sei unklar, so Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.265 11.282 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 25, 2019 16:27 ET (21:27 GMT)

