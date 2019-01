Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliert Alexander Scheer zum Bayerischen Filmpreis. Der Schauspieler ist am Freitagabend (25. Januar 2019) in der Kategorie "Bester Darsteller" für seine Titelrolle in der rbb-Koproduktion "Gundermann" in München ausgezeichnet worden. Im Film von Regisseur Andreas Dresen verkörpert er den legendären ostdeutschen Liedermacher Gerhard "Gundi" Gundermann: Ein Baggerfahrer, der Lieder schreibt, der ein Poet ist, ein Clown und ein Idealist, der träumt und hofft und liebt und kämpft. Ein Spitzel, der bespitzelt wird. Ein Weltverbesserer, der es nicht besser weiß. Ein Zerrissener. Und einer der prägenden Künstler der Nachwendezeit, der 1998 mit nur 43 Jahren starb. Hauptdarsteller Alexander Scheer hat im Film alle Lieder von Gerhard Gundermann selbst gesungen und dazu Gitarre gespielt.



rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Alexander Scheer verkörpert Gundermann voller Überzeugungskraft, wir sehen, wie er für diese Figur brennt. Er spielt den Liedermacher mit großem Gespür für dessen Widersprüchlichkeit. Wir gratulieren Alexander Scheer herzlich zum Bayerischen Filmpreis und freuen uns sehr, diesen wunderbaren Film im Rahmen unserer Filminitiative "Leuchtstoff" koproduziert zu haben."



Regie bei "Gundermann" führte Andreas Dresen, das Drehbuch stammt von Laila Stieler. Anna Unterberger spielt Gundermanns Frau Conny, in weiteren Rollen sind unter anderem Eva Weißenborn, Axel Prahl, Thorsten Merten, Milan Peschel, Benjamin Kramme und Bjarne Mädel zu sehen.



"Gundermann" ist eine Produktion der PANDORA FILM Produktion GmbH in Koproduktion mit Kineo Filmproduktion und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (Redaktion Cooky Ziesche), in Zusammenarbeit mit ARTE (Redaktion Dagmar Mielke und Andreas Schreitmüller) und Pandora Film Verleih. Der Film entstand im Rahmen der Initiative LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg, gefördert von DFFF, Film und Medienstiftung NRW, MDM, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, FFA und dem Medienboard Berlin-Brandenburg.



Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Bayerischen Staatsregierung in München verliehen und gehört zu den höchstdotierten und begehrtesten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presse & Information Justus Demmer justus.demmer (at) rbb-online.de