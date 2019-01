Rodano, Italien (ots/PRNewswire) -



Olon S.p.A., ein weltweit führendes Unternehmen für die Vertragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Generika-Hersteller, gab heute die Übernahme von Capua BioServices S.p.A. bekannt, einem weltweiten Anbieter von CDMO-Dienstleistungen im Bereich der mikrobiellen Fermentation. Die Übernahme geschah im Rahmen des weiteren Ausbaus der globalen Präsenz des Unternehmens.



Paolo Tubertini, CEO von Olon, kommentierte: "Durch die Übernahme von Capua BioServices wird Olon die Möglichkeit haben, sein Wachstum durch das Übernehmen neuer CDMO-Projekte zu beschleunigen und als europäischer Marktführer der CDMO-Branche im Bereich der mikrobiellen Fermentation (Gesamtfermentationskapazität von 4.500 m3) anerkannt zu werden. Capua BioServices verfügt über eine erstklassige Fertigungsstätte und ein engagiertes Expertenteam, das uns dabei unterstützen wird, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, die die Erwartungen der Kunden erfüllen oder übertreffen.



"Nach der Übernahme des Chemiebereichs von Ricerca Biosciences Mitte 2017 und die im dritten Quartal 2018 angekündigte und im ersten Quartal 2019 abgeschlossene Übernahme des Produktionsstandortes in Mahad (Indien) haben wir nun einen weiteren Schritt in unserem strategischen Plan vollzogen. Mit dieser Übernahme hat Olon seinen 3-jährigen Entwicklungsplan erfolgreich abgeschlossen."



Capua BioServices ist ein globaler Anbieter von hochwertigen Dienstleistungen im Bereich der mikrobiellen Prozessentwicklung und -herstellung nach individuellen Wünschen. Capua BioServices bietet spezielle Lösungen für Proteine, spezielle kleine Moleküle und Mikroorganismen für Anwendungen in der Pharma-, Lebensmittel-, Futtermittelindustrie und anderen bioindustriellen Märkten an. Der Standort ist frei von Beta-Lactam und verfügt über eine Gesamtfermentationskapazität von etwa 1.400 m3. Er befindet sich in Capua, in der Nähe von Neapel (Süditalien), und dort sind etwa 230 Mitarbeiter beschäftigt. In den letzten 60 Jahren konnte das Unternehmen eine solide Erfolgsbilanz verzeichnen und weitreichende Erfahrungen mit verschiedenen Bakterien-, Hefe- und Pilzsystemen sammeln. Es sind keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze zu erwarten, und Olon beabsichtigt, in den Standort zu investieren und Geschäftsentwicklungschancen zu ergreifen, um die Auslastung der Anlage zu optimieren und den Kundenstamm zu erweitern.



OLON ist ein italienisches Unternehmen, das bei der Produktion von Pharmawirkstoffen (APIs) weltweit führend ist und synthetische und biologische Verfahren für den Generika-Markt sowie für die Vertragsentwicklung und -herstellung (CDMO) einsetzt.



Unlängst wurde der Dossierbereich mit einem Team aus engagierten Fachleuten um die Entwicklung von Fertigarzneimittelformulierungen (FDFs) und die Erstellung eines Dossiers von allgemeinen technischen Dokumenten (CTD) erweitert.



Im Jahr 2017 betrug der Umsatz 400 Millionen USD mit mehr als 250 API (31 unter CMO) für den Generikamarkt und 33 chemische Zwischenprodukte (unter CMO).



Olon ist Inhaber von etwa 130 aktiven US-DMFs und 50 gewährten CoS und ist in der Lage, einige spezielle Technologien im Fertigungsprozess einzusetzen, wie zum Beispiel Fluorierung, Carbonylierung und Gärung.



Dank seinen 1.500 Mitarbeitern, von denen allein 200 in dem hochqualifizierten F&E-Team tätig sind, kann Olon auf der Grundlage von tiefgehenden Kenntnissen über die chemischen und biologischen Prozesse komplette integrierte Pakete und Dienstleistungen anbieten, um die gesamte Entwicklung von APIs zu unterstützen, alle im Einklang mit guter Herstellungspraxis (cGMP) und entsprechend den regulatorischen Vorschriften.



Olon hat seinen Geschäftssitz in Rodano (Mailand, Italien) und verfügt über 10 Produktionsstätten - 7 in Norditalien, 1 in Spanien, 1 in den USA und 1 in Indien - entsprechend den internationalen Anforderungen sowie drei Geschäftsstellen in Hamburg (Deutschland), Florham Park NJ (USA) und Shanghai (China).



Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig von den wichtigsten nationalen und internationalen Behörden inspiziert und regelmäßig von unseren Partnern und Kunden geprüft. Alle Anlagen werden von der FDA kontrolliert und praktizieren die Selbstidentifizierung nach der GDUFA.



Neben pharmazeutischen Zertifizierungen verfügt Olon über spezielle Bereiche für die Herstellung in Lebensmittelqualität (food-grade), erfüllt die Richtlinien im Einklang mit Kosher und Halal und ist ab dem zweiten Quartal 2018 nach FSSC 22.000 zertifiziert.



