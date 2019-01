Twenty14 Holdings (T14H), der Gastgewerbe-Investmentarm der in Abu Dhabi ansässigen LuLu Group International, hat einen Terminkaufvertrag mit dem Schweizer Bauträger Necron AG für das neu zu errichtende IntercityHotel am Züricher Flughafen in Rümlang, Schweiz, abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005508/de/

Adeeb Ahamed, Managing Director, Twenty14 Holdings signing the agreement with Necron AG CEO Gerard van Liempt to develop the IntercityHotel Zurich Airport, in the presence of Yusuff Ali MA, Chairman and Managing Director, LuLu Group International, Thomas Willms, CEO, Deutsche Hospitality and other dignitaries in Zurich, Switzerland. (Photo: AETOSWire)

Mit dem Erwerb des IntercityHotels betritt Twenty14 Holdings den Markt auf dem europäischen Festland und ergänzt sein 750 Millionen US-Dollar schweres Portfolio an Luxusimmobilien im Vereinigten Königreich, Nahen Osten und in Indien.

Das zweckorientierte 4-Sterne-Hotel mit 260 Zimmern liegt in der Nähe des Bahnhofs Rümlang und der Autobahn A1 und bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung. So ist der internationale Flughafen Zürich in zehn Minuten erreichbar und das Stadtzentrum ist nur 15 Minuten entfernt. Das Objekt umfasst Tagungs- und Veranstaltungsräume, ein Restaurant, ein Fitnesscenter und einen Wellnessbereich sowie eine Tiefgarage und Parkplätze im Freien. Die Immobilie soll im Jahr 2020 eröffnet werden.

Das Hotel wird von der Deutschen Hospitality (Steigenberger Hotels AG) im Rahmen eines 20-jährigen Pachtvertrags betrieben. Das Design der Immobilie basiert auf den neuen Matteo Thun-Designstandards von Intercity und das Objekt wird sowohl moderne Zimmer als auch öffentliche Bereiche umfassen, um den Anforderungen von Geschäftsreisenden sowie Touristen gerecht zu werden.

Das Hotel ist das erste von zahlreichen Entwicklungsprojekten, die die Necron AG in Zusammenarbeit mit der Deutschen Hospitality geplant hat. HVS Hodges Ward Elliott fungierte als exklusiver Berater für Necron.

Adeeb Ahamed, Geschäftsführer von T14H, kommentierte die Akquisition folgendermaßen: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem ersten Objekt in Zürich unseren Markteintritt auf dem europäischen Festland feiern können. Es ist ein wichtiger Meilenstein für unser Gruppenportfolio, denn wir sind bestrebt, bis 2020 eine milliardenschwere Investmentfirma zu werden."

"Dies ist ein spannendes Hotelentwicklungsprojekt und wir sind hocherfreut, mit Twenty14 Holdings und Deutsche Hospitality zusammenzuarbeiten. Wir hoffen sehr, dass dies der Beginn einer erfolgreichen langfristigen Partnerschaft mit beiden Unternehmen ist", so Gerard van Liempt, CEO der Necron AG.

"Das IntercityHotel am Züricher Flughafen führt unsere Marke in der Schweiz ein und fügt dem Portfolio einen sehr attraktiven Standort hinzu", so Thomas Willms, CEO von Deutsche Hospitality. "Dieses Hotel ist ein Symbol für unsere wachsende internationale Präsenz an strategisch wichtigen Standorten und wir freuen uns, einen so zuverlässigen Partner wie Twenty14 Holdings an unserer Seite zu haben."

Dies ist das zweite Objekt der Twenty14 Holdings, das von Deutsche Hospitality betrieben wird. Deutsche Hospitality betreibt derzeit das Steigenberger Hotel Business Bay von T14H in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Die internationalen Anwaltskanzleien Trowers Hamlins und Thouvenin Rechtsanwälte fungierten als Rechtsberater für Twenty14 Holdings, wobei ADB als Schweizer Steuerberater fungierte.

Über Twenty14 Holdings

Twenty14 Holdings ist der Gastgewerbe-Investmentarm der LuLu Group International, der 2014 gegründet wurde, um das Wachstum in der globalen Gastgewerbebranche auszunutzen. Das Unternehmen besitzt derzeit Vermögenswerte in Höhe von über 750 Millionen US-Dollar in Europa, dem Nahen Osten und Indien. In Europa besitzt die Gruppe das historische Waldorf Astoria Edinburgh The Caledonian in Schottland und hat mit dem Bauträger Galliard Homes eine Vereinbarung über 110 Mio. abgeschlossen, um ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel an der Adresse 1-5 Great Scotland Yard, dem ehemaligen Hauptsitz der Londoner Polizei, zu errichten. Die Firma besitzt das bahnbrechende Sheraton Oman Hotel in Maskat, ein 5-Sterne-Architekturwunder mit 230 Zimmern, das 2016 wiedereröffnet wurde. Das Unternehmen besitzt außerdem das Steigenberger Hotel Business Bay in Dubai und drei Objekte in Indien.

Über Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality vereint vier verschiedene Hotelmarken unter einem Dach. Steigenberger Hotels and Resorts verfügt über 60 Hotels, die in historischen traditionellen Gebäuden und lebendigen Stadtresidenzen untergebracht sind und bietet ferner Gesundheits- und Schönheitsoasen inmitten der Natur. MAXX by Steigenberger ist ein neues und charismatisches Konzept, bei dem das Wesentliche im Einklang mit dem Motto "MAXXimize your stay" im Mittelpunkt steht. Die Hotels der Marke Jaz in the City spiegeln den urbanen Lifestyle wider und machen sich die lokale Musik- und Kulturszene zu Nutzen. Weiterhin bietet IntercityHotel 40 Stadthotels der gehobenen Mittelklasse, die alle in Gehweite von Bahnhöfen oder Flughäfen liegen. Weitere 30 Hotels befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase. Das Portfolio von Deutsche Hospitality umfasst damit derzeit mehr als 130 Hotels auf drei Kontinenten.

Über die Necron AG

Die Necron AG (Necron) ist eine in der Schweiz ansässige Bauträger- und Investmentgesellschaft, die sich auf gewerbliche Immobilien in der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland konzentriert. Die Strategie von Necron besteht darin, Grundstücke und/oder Gebäude für die Entwicklung von Hotels, Büros, sicheren Lagern und Geschäftsgebäuden zu sichern. Necron arbeitet derzeit an der Entwicklung von vier Hotels für die Deutsche Hospitality Group.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005508/de/

Contacts:

Twenty14 Holdings

Ajit Johnson, Leiter des Bereichs strategische Geschäftsbeziehungen, +971506623786

ajit.johnson@luluexchange.com