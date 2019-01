Ich habe den letzten Handelstag des Jahres 2018 damit verbracht, mir ein paar Aktien zu gönnen. Dabei habe ich vom Aufschwung profitiert: Die letzten fünf Male, als der Markt in einem Quartal zweistellig abrutschte, ging es danach wieder aufwärts. Ich habe also entschieden, mir ein paar Aktien zu gönnen, die ich schon länger im Auge hatte, und das zu einem Zeitpunkt, da die meisten Anleger lieber verkauften. Ich habe dann also Aktien von Glu Mobile (WKN:A0MLUQ), SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...