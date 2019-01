Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) schnuppert wieder Höhenluft. Wie heute bekannt wird, zählt die einflussreiche Investmentbank HSBC das Papier des Digitalisierungsprofiteurs zu den 23 "Global Best Stock Ideas" für 2019 und hat das Kauf-Rating auf "Buy" mit einem Ziel von 240 Euro belassen.

Der Wert ist nach charttechnischen Gesichtspunkten wieder voll im Aufwärtstrend. Trotzdem sollten Anleger vorerst nicht zu viel erwarten, da der Kurs in wenigen Tagen einen rasanten Sprint hinlegte (9 Gewinntage in Folge) und ca. 40 Euro pro Anteilsschein zulegte. Was wir genau erwarten im Folgenden.

Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...