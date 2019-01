Der KMU-Anleihen-Markt erwacht in der vierten Kalenderwoche des neuen Jahres aus seinem Winterschlaf. Nachdem in der Vorwoche hauptsächlich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit Aufstockungen und Zukäufen Marktnachrichten lieferte, preschen in dieser Woche auch Emittenten mit Unternehmens-News vor: So plant der Fußball-Traditionsverein Hamburger SV die Begebung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 17,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2026. Der neue HSV-Minibond soll die Jubiläums-Anleihe von 2012 ablösen und wie diese mit 6,0% p.a. verzinst werden. Der geplante Angebotsstart für die neue HSV-Anleihe 2019/26 ist für Februar vorgesehen.

Die EYEMAXX Real Estate AG hat ihre Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2GSSP3) in dieser Woche erfolgreich um 7 Millionen Euro auf ein Volumen von nunmehr 37 Millionen Euro aufgestockt. Die Mindestsumme pro Zeichnung betrug dabei 100.000 Euro. Aufgrund der großen Nachfrage - ursprünglich war eine Aufstockung von 5 Millionen Euro geplant - wurde das prospektfreie öffentliche Angebot sogar vorzeitig beendet. Die EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 wird jährlich mit 5,50% verzinst und läuft bis zum 25. April 2023. Zudem vollzog Eyemaxx in dieser Woche das Zweitlisting seiner Aktien an der Heimatbörse in Wien - ebenso wie die österreichische ...

