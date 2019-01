Berlin (ots) - Der Berliner PR-Dienstleister Landau Media übergibt sein Business Development an Oliver Plauschinat. Der 48-jährige wechselt zum 01. Februar 2019 von pressrelations.



Oliver Plauschinat wird sich als Head of Business Development insbesondere mit den veränderten Anforderungen an das Informations- und Datenmanagement von Kommunikationsabteilungen beschäftigen. Durch die Digitalisierung wird Kommunikation zukünftig datenbasierter und messbarer, d.h. immer mehr Informationen und Daten müssen für Kunden über unterschiedliche Researchmethoden sowie Technologien schneller analysiert und bereitgestellt werden. Gemeinsam mit einem neuen Team von erfahrenden Mitarbeitern bei Landau Media wird er für und mit Kunden aus der Unternehmenskommunikation anforderungsgerechte Informations- und Datenmanagementlösungen entwickeln. In der neu geschaffenen Position berichtet Plauschinat zukünftig an Uwe Mommert, geschäftsführender Gesellschafter bei Landau Media und arbeitet eng mit den Bereichen Kundenberatung und Vertrieb zusammen.



Zuletzt war Oliver Plauschinat bei pressrelations als Mitglied der Geschäftsleitung für das Business Development verantwortlich, wo er u.a. den Analyse- und Researchbereich aufgebaut hat. Davor war er bei verschiedenen Kommunikationsagenturen u.a. bei Ketchum als Head of Research und bei Lautenbach Sass als Senior Consultant tätig.



Der diplomierte Betriebswirt verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Entwicklung sowie dem Einsatz von unterschiedlichen Researchmethoden und Daten in der Unternehmenskommunikation. Er ist in verschiedenen Arbeitskreisen von nationalen sowie internationalen Kommunikationsverbänden (DPRG, BVDW oder FIBEP) engagiert, um die Themen Planung, Steuerung und Messbarkeit von Kommunikation weiterzuentwickeln und zu professionalisieren.



Landau Media



Die Berliner Landau Media GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter im Bereich Medienbeobachtung und Medienresonanz-Analysen in der D-A-CH Region. Mit 280 Mitarbeitern erstellt Landau Media Analysen und Pressespiegel aus Printmedien, Online inkl. Social Media, TV, Hörfunk und Nachrichtenagenturen. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren erfolgreich am Markt tätig und betreibt neben dem Firmensitz in Berlin Repräsentanzen in Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg. Weitere Informationen unter www.landaumedia.de. www.medienrot.de



