Dow Jones: Weiterhin Druck nach Norden!

Markttechnische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 04.2019 - DJI30 CFD

Auf die Darstellung der derzeit immer noch gegensätzlichen Trendlage wurde aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der derzeitige Aufwärtstrend (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) im Dow-Jones-Future intakt ist und sich derzeit in einer erneuten Bewegungsphase in Richtung der 25.000er-Marke befindet.

Anhand der gestrichelten Pfeillinien erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Damit das zunehmend bullische Szenario erhalten bleibt, ist es von großer Wichtigkeit, dass weitere Kursanstiege möglichst mit hohem Volumen und sichtbarer Geschwindigkeit unterlegt über die 25.000 steigen und sich darüber auch halten. Trifft dies zu, ist ein weiterer druckvoller Anstieg nach Norden denkbar.

Prallen die Preise jedoch an der 25.000er-Marke ab und entwickeln hierbei Dynamik nach Süden, wird die Aufwärtstrendlage spätestens beim Unterschreiten der 24.240 außer Kraft gesetzt (siehe rotes Ausrufungszeichen).

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

26.280 Pkt. 1 Abwärtstrend

26.080 Pkt. 3 Abwärtstrend

25.000 große chart-technische Marke

24.750 Pkt. 2 Aufwärtstrend

24.240 Pkt. 3 Aufwärtstrend

24.250 Pkt. 2 Abwärtstrend

24.000 große chart-technische Marke

23.400 Pkt. 2Aufwärtstrend

22.570Pkt. 3Aufwärtstrend

21.600 Pkt. 1 Aufwärtstrend

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Dienstag, den 29.01.2019

-16.00 Uhr CB Verbrauchervertrauen USA

Mittwoch, den 30.01.2019

-14.15 Uhr ADP Beschäftigungsveränderung USA

-14.30 Uhr BIP USA

-16.00 Uhr Schwebende Hausverkäufe USA

-16.30 Uhr Rohöllagerbestand USA

-20.00 Uhr FOMC Sitzungsprotokoll USA !!!

Freitag, den 01.02.2019

-14.30 Uhr Non-Farm-Payrolls USA

-14.30 Uhr Arbeitslosenquote USA

-16.00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex USA

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 83 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Basisinformationsblätter ("KID") zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier, den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.

Quellen: Eigenanalyse; genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4

