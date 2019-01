Das einzige Forbes Five Star Hotel in der Stadtmitte von Washington, D.C. jetzt als Nr. 4 der Top-Luxushotels in den Vereinigten Staaten eingestuft

Trump International Hotel Washington, D.C. gab heute bekannt, dass es von TripAdvisor, der weltgrößten Reisewebseite, zwei Travelers' Choice Awards erhalten hat und als Nr. 4 der Top-Luxushotels in den Vereinigten Staaten und als Nr. 7 aller Hotels in den USA eingestuft wurde. Die Preisträger des Travelers' Choice Award werden anhand von Millionen von Kritiken und Meinungen von Reisenden bestimmt, die in einem Jahr bei TripAdvisor weltweit erfasst werden.

Das im September 2016 eröffnete Hotel fand schnell weltweite Anerkennung für ausgezeichneten Service seitens Urlaubs-, Geschäfts- und Gruppenreisenden. Managing Director, Mickael Damelincourt, der bereits 12 Jahre in Trump Hotels tätig ist, leitet ein sehr erfahrenes Executive Leadership Team, um Tag für Tag herausragenden Service bieten zu können. Er meinte: "Das fortwährende Bemühen des Teams, herausragende Gästeerfahrungen zu bieten, unterscheidet uns von den Mitbewerbern und wird von Gästen geschätzt, die persönlichen Service und Anerkennung während ihres Aufenthaltes bei uns erwarten."

"Seit wir unsere Türen geöffnet haben, konnte das Trump International Hotel schnell beweisen, dass es eines der feinsten Hotels der Welt ist. Wir bieten die beste Lage, ein absolut unvergleichliches Produkt und vor allem ein unglaubliches Team", erklärte Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization.

Ergänzt wird das Prestige dadurch, dass das Trump Hotel in Washington, D.C. im Oktober auch vom Forbes Travel Guide als eines der 2018 World's Most Luxurious Hotels bestätigt wurde, eines von nur 58 Hotels in 17 Ländern weltweit. Dies geschah Monate nachdem das Hotel nach nur einem ganzen Betriebsjahr die Forbes Five Star-Auszeichnung erhalten hatte, ein wahres Zeugnis für den herausragenden Service, den dieses Team liefert.

Washingtons historisches altes Postamt wurde renoviert und erscheint stolz in seinem alten, ursprünglichen Glanz, als das ikonische 5-Sterne Trump International Hotel Washington, D.C. So wird der Pennsylvania Avenue ein ganz neuer Grad von Luxus verliehen. Die äußerst luxuriös ausgestatteten Gästezimmer und Suiten, die zu den größten in Washington, D.C. zählen, verfügen über imposante, 16 Fuß hohe Räume, hochragende Fenster, wunderschön restaurierte Holzschnitzarbeiten und glitzernde Wand- und Kronleuchter aus Kristall. Zu den 35 Suiten gehört auch das Trump Townhouse mit eigenem Eingang an der Pennsylvania Avenue. Mit einer Innenfläche von 6.300 Quadratfuß ist es die größte und luxuriöseste Suite in Washington, D.C., und gehört auch zu den größten im ganzen Land. Das Hotel bietet außerdem auf insgesamt 38.000 Quadratfuß Raum für Konferenzen und Events, u. a. im opulenten, 13.200 Quadratfuß großen Presidential Ballroom, dem größten in den Luxushotels in D.C. Ferner gibt es ein 10.000 Quadratfuß großes Spa, ein Fitnessstudio sowie Washingtons erstes BLT Prime-Restaurant mit Chefkoch David Burke und den zweiten Standort landesweit von Sushi Nakazawa mit Chefkoch Daisuke Nakazawa. Weitere Informationen finden Sie auf www.trumphotels.com/washington-dc. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Trump Hotels ist eine Marke von 5-Sterne-Luxushotels und Resorts, die sich der Bereitstellung von außerordentlichen Gästeerfahrungen und Luxusunterkünften verschrieben haben. Die Hotels mit ihrem außerordentlichen Design an ikonischen Standorten stellen den Gast in den Mittelpunkt eines jeden Reiseziels. Jedes Hotel bietet ein vielfältiges Angebot, einschließlich besonderer Programme, die mit dem Gast im Sinn konzipiert wurden, und jedes Hotel verfügt über ein individuelles, kulturell relevantes Design, mit ikonischer Architektur, die mit der jeweiligen Umgebung im Zusammenhang steht. Die Philosophie der Marke, "Never Settle", ist in der täglichen Arbeitskultur zu spüren, mit dedizierten Führungskräften und talentierter Belegschaft, die stolz darauf sind, dass sie das Gasterlebnis durch hohe Standards und scharfes Augenmerk auf das Detail beeinflussen können.

