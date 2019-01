China schickt sich an, in der Stahlbranche und beim Bau von Schnellzügen weltweit alle Konkurrenten abzuhängen. Was tun? Die Überlegungen des Bundeswirtschaftsministeriums kommen sehr spät, und sie beschränken auf den Schutz von technischem Knowhow durch die Verhinderung ausländischer Beteiligungen an Technologieführern. Das Bundeskartellamt reagiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...