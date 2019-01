Am Devisenmarkt ist der Euro gegen das britische Pfund mittlerweile gehörig in die Bredouille geraten. Diese Entwicklung zeichnete sich allerdings bereits zuletzt ab. So hieß es bereits in unserer Kommentierung "EUR/GBP - Euro mit Schnappatmung" vom 19.01. u.a. "[…] Im Zuge dieser Neuorientierung richten sich unsere Blicke nun auf die zentrale Unterstützung im Bereich von 0,870 GBP, denn ...

