Toronto (pta001/26.01.2019/14:00) - TORONTO, 25. Januar 2019 -- Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) ("Eloro" oder die "Gesellschaft") freut sich bekannt zu geben, dass sie nach dem Veröffentlichungsdatum vom 30. November 2018 eine erhöhte, nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von bis zu 750.000 Einheiten von Eloro zu einem Preis von USD 0,40 pro Einheit ("Units") für einen Erlös von bis zu USD 300.000 durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein ("Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von USD 0,60 pro Aktie mit einer Laufzeit von 18 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für Betriebszwecke verwendet. Die Privatplatzierung bedarf der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Direktoren und leitenden Angestellten der Gesellschaft werden an der Privatplatzierung teilnehmen. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen viermonatigen Haltefrist. Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.



Über Eloro Resources Ltd. Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Nord- und West-Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru, 50 km südlich von Barricks Lagunas Norte Gold Mine und Tahoes La Arena Gold Mine. Das La Victoria Projekt besteht aus 8 Konzessionen und 8 Minen Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 89 Quadratkilometer. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3'100m bis 4'200m über dem Meeresspiegel.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Chairman & CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.



Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen. Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.



Aussender: Eloro Resources Ltd. Adresse: 20 Adelaide Street East, M5C 2T6 Toronto, Ontario Land: Kanada Ansprechpartner: Jorge Estepa Tel.: +1 (416) 868-9168 E-Mail: info@elororesources.com Website: www.elororesources.com



