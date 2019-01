Vor dem Europaparteitag der Liberalen steht die designierte Spitzenkandidatin Nicola Beer in der Kritik. Dabei ist ebenso interessant, wer hinter ihr auf der Liste landet.

Die Provokation kam aus der AfD-Fraktion, einfach ignorieren wollte Moritz Körner sie nicht. Der junge FDP-Abgeordnete hielt im Düsseldorfer Landtag gerade eine Rede zum Brexit, als ihm die Zwischenrufe zu viel wurden. Man könne ihn gerne als Eurokraten denunzieren, begann Körner. Aber wenn er ein Eurokrat sei, weil er sich für eine Institution einsetze, "die den größten Binnenmarkt der Welt hervorgebracht hat, die die größte Friedensgeschichte in Europa organisiert hat." Eine Institution, die er verbessern wolle. "Dann bin ich gerne ein Eurokrat."

Als leidenschaftlicher Europäer will sich Körner auch am Sonntag den Delegierten beim Europaparteitag der Liberalen in Berlin vorstellen. Der einflussreiche NRW-Landesverband hat ihn als Spitzenkandidat nominiert. Da ist ein vorderer Listenplatz sicher, aktuellen Umfragen zufolge damit auch der Einzug ins EU-Parlament. Körner, 28, Masterabschluss in Politikmanagement, anderthalb Jahre Parlamentserfahrung, wünscht sich eine EU, "die weniger in Strukturfonds und Agrarsubventionen investiert, und stattdessen viel mehr in Bildung und Forschung".

Nicht unbedingt neu diese Forderung, aber es soll - das haben sich die Liberalen vorgenommen - dieses Mal nicht beim "Wünsch Dir was" bleiben. Für die Europawahl hat die FDP-Spitze ein klares Ziel ausgegeben: mehr Einfluss auf Brüsseler Entscheidungen. Die liberale Parteienfamilie ALDE soll zur zweitgrößten Fraktion aufsteigen - unterstützt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und "En Marche". In zahlreichen Interviews hat Parteichef Christian Lindner zuletzt ...

