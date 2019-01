Berlin (ots) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat die CDU davor gewarnt, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland eine Koalition mit der AfD einzugehen. Das wäre "ein Dammbruch für die Demokratie und den Rechtsstaat", sagte sie dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe). Den Verantwortlichen in der Union müsse das klar sein. "Die CDU hat einstimmig - mit den Stimmen der Delegierten aus den ostdeutschen Bundesländern - Koalitionen mit der AfD ausgeschlossen, sagte Baerbock: "Da nehme ich die Partei beim Wort, namentlich die Parteichefin und die Kanzlerin."



https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-den-landtagswahlen-in-ostd eutschland-gruenen-chefin-baerbock-warnt-cdu-vor-koalition-mit-afd/23 913440.html



