Die deutsche Vorzeige-Biotechfirma MorphoSys musst in einem Patentsreite einen Rückschlag hinnehmen. Wie die Münchener am Wochenende bekannt gaben, wurden die betreffenden Patente in der Patentklage gegen Janssen und Genmab vor dem zuständigen US-Gericht für ungültig erklärt. MorphoSys hatte die Klage bereits im Jahr 2016 eingereicht.

