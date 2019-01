FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys hat von einem US-Gericht die Patentrechte für drei Patente aberkannt bekommen. Das US-Bezirksgericht von Delaware habe entschieden, dass die Patentansprüche von drei Morphosys-Patenten mit den US-Patentnummern 8,263,746, 9,200,061 und 9,758,590 ungültig seien, wie das Münchener Pharmaunternehmen, das im MDAX gelistet ist, am Samstag mitteilte.

Die Morphosys AG kann gegen das Urteil beim US-Bundesgericht, dem United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Berufung einlegen. Das Unternehmen sei von der Gerichtsentscheidung enttäuscht und prüfe alle Optionen, teilte Morphosys weiter mit.

Morphosys hatte im April 2016 bei dem Gericht in Delaware das US-Unternehmen Janssen Biotech Inc. und das dänische Biotechnologiekonzern Genmab A/S wegen Patentverletzung des eigenen US-Patents 8,263,746 verklagt. Im Jahr 2017 wurde die Klage um ein zweites und ein drittes Patent mit den US-Patentnummern 9,200,061 und 9,758,590 erweitert. Mit seiner Klage beanspruchte Morphosys Entschädigung für die Patentverletzung durch Janssens und Genmabs Wirkstoff Daratumumab, einen monoklonalen Antikörper zur Behandlung des multiplen Myeloms, einer Krebserkrankung von Knochen und Knochenmark.

Der Gerichtsbeschluss habe keine Auswirkungen auf den Patentschutz von Morphosys' eigenem Antikörper MOR202, den das Unternehmen damit für verschiedene Indikationen weiterentwickeln könne.

