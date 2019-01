Nach einem wilden und extrem volatilen Dezember scheint sich der Aktienmarkt im Januar etwas erholt zu haben und die Anleger atmen zweifellos auf. Aber nur weil die letzten Wochen etwas freundlicher waren, bedeutet das nicht, dass die Dinge für den Rest des Jahres so bleiben werden. Es besteht eine gute Chance, dass die Börse irgendwann im Jahr 2019 wieder einen massiven Einbruch erfährt und vielleicht Monate braucht, um sich zu erholen. Wenn du also den Stress vermeiden willst, den so viele Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...