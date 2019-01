Na, hast auch du die außergewöhnlichen Renditen der Aktien von Netflix (WKN: 552484) und Amazon (WKN: 906866) der vergangenen Jahre verpasst? Falls ja, dann dürfte es dir so wie mir gehen. Ein bisschen neidisch, aber auch stets auf der Suche nach der nächsten Generation solch fantastischer Aktien. Und keine Sorge! Es könnte durchaus so spannende Aktien wie die von Netflix oder Amazon geben. Werfen wir in diesem Sinne beispielsweise einen Foolishen Blick auf IQIYI (WKN: A2JGN8) und Mercadolibre (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...