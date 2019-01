* Draghi, Europas gescheiterter Nullzins-Mann* US-Konsumentenvertrauen gibt deutliches Warnsignal* Gold konsolidiert die jüngsten Kursgewinne* Plus 100% Gewinn* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Aussetzung der Vollziehung von Steuerbescheiden

Liebe Leser,



der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Januar erneut gefallen, zum nunmehr fünften Mal in Folge. Wie üblich wurde auch dieser Rückgang in der Presse wieder als "überraschend" oder zumindest als "überraschend deutlich" kommentiert, da die zuvor befragten Volkswirte einen geringeren Rückgang prognostiziert hatten.



Wer den Kursverlauf des DAX in den vergangenen Monaten verfolgt hat, durfte von der Verschlechterung des Geschäftsklimas eigentlich nicht überrascht worden sein. Der ifo-Index gibt nämlich nicht etwa den Ton für den DAX an, sondern folgt im Gegenteil dessen Vorgaben. Deshalb ist der ifo-Geschäftsklimaindex für Börsianer weitgehend wertlos. Er bestätigt lediglich die Verschlechterung der Konjunktur. Das wiederum ist ein Zeichen, das Sie ernst nehmen sollten!

Den vollständigen Artikel lesen ...