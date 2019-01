Scheuer lehnt eine generell Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen strikt ab. Ein Tempolimit sei "gegen jeden Menschenverstand" und würden auch den CO2-Ausstoß in Deutschland nicht ausschlaggebend senken.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen unterstrichen. Der "Bild am Sonntag" sagte der CSU-Politiker: "Das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt. Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?" Ein Tempolimit auf Autobahnen würde demnach laut Scheuer den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken. Mit Blick auf den Sicherheitsaspekt sagte der Minister: "Deutsche Autobahnen ...

