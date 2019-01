Aktien sind eine volatile Anlageklasse. Das mussten Anleger in den letzten Monaten mal wieder auf die harte Tour erfahren. Was aber in volatilen Zeiten tröstet, ist, dass sich die internationalen Aktienmärkte in der Vergangenheit langfristig immer wieder erholt und geduldige Anleger belohnt haben. Die amerikanischen Leitindizes und breiten internationalen Indizes kannten bisher langfristig immer nur den Weg nach oben, und es gibt viele gute Gründe, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Worüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...