WIEN (Dow Jones)--OMV hat eine Vereinbarung über eine milliardenschwere Investition in das Ölraffinieriegeschäft in Abu Dhabi unterzeichnet. Das österreichische Öl- und Gasunternehmen teilte am Sonntag mit, es werde von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 15 Prozent an deren Tochterunternehmen Abu Dhabi Oil Refining Company (ADNOC Refining) erwerben. Darüber hinaus werden OMV, ADNOC und die italienische Eni SpA ein Handels-Joint-Venture errichten, an dem OMV wiederum 15 Prozent halten wird.

OMV wird laut Vereinbarung etwa 2,5 Milliarden US-Dollar für die Anteile zahlen, basierend auf der Nettoverschuldung des Unternehmens Ende 2018. Der finale Kaufpreis werde abhängen von der Nettoverschuldung beim Closing und bestimmten Anpassungen des Working Capitals. Gemäß der Vereinbarung betrage der Unternehmenswert für 15 Prozent rund 2,9 Milliarden Dollar.

Die Transaktion werde OMV einen Anteil an einem Raffinerie-Hub in Abu Dhabi mit integrierter Petrochemie bestehend aus den Raffinerien Ruwais Ost, Ruwais West und der Abu-Dhabi-Raffinerie mit einer Gesamtkapazität von 922.000 Barrels/Tag einräumen. Dadurch erhöhe OMV die Raffineriekapazität unmittelbar um 40 Prozent und die Petrochemiekapazität um 10 Prozent.

Durch das Handels-Joint-Venture bekomme OMV eine Beteiligung an Netback-optimierten Exporterlösen und internationalen Handelsaktivitäten. Das Joint Venture soll die Exportvolumina von ADNOC Refining vermarkten und die nicht-heimische Rohstoffversorgung optimieren. An dem Joint Venture wird ADNOC 65 Prozent halten, Eni 20 Prozent und OMV 15 Prozent.

OMV erwartet, dass die Transaktion ab dem ersten Jahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis pro Aktie leistet. Ein Finanzrahmen sei vereinbart worden, der eine "selbsttragende Finanzierung des Wachstums, gepaart mit einer attraktiven Dividendenpolitik", vorsehe.

OMV erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2019.

Mit der Transaktion baue OMV die "strategische Partnerschaft mit ADNOC und Abu Dhabi weiter aus", sagte OMV-Chef Rainer Seele. "Diese Transaktion ist der nächste große Meilenstein der OMV zur Umsetzung der Strategie 2025."

