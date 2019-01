Die Handelskonflikte machen dem saudischen Petrochemieriesen zu schaffen. Im vierten Quartal schrumpfte der Gewinn um mehr als zehn Prozent.

Der saudi-arabische Petrochemieriese Saudi Basic Industries (Sabic) sieht sich wegen der weltweiten Handelskonflikte in diesem Jahr mit weiteren Unsicherheiten konfrontiert. "Wir haben eine Stabilisierung für einige der Preise gesehen, aber es liegen noch einige Herausforderungen vor uns", sagte Sabic-Chef Jussef al-Benjan am Sonntag. "Wir sind Teil des globalen Wirtschaftssystems, wir sind immer von Herausforderungen betroffen, aber wir sind in der Lage, uns diesen ...

