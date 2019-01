Straubing (ots) - Zu hoffen bleibt, dass die deutschen Bemühungen in den kommenden Jahrzehnten auch andernorts begleitet werden. Es wäre fatal, wenn um uns herum fossile und atomare Kraftwerke aufgerüstet würden, um Deutschland mit dem dann fehlenden Strom zu versorgen. Dem könnte eine Reform der Umweltzertifikate europaweit abhelfen, die den Kohlendioxidausstoß quasi besteuern. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, hierfür Zustimmung zu erreichen. Kein Wunder angesichts der Tatsache, dass beispielsweise Polens Stromversorgung zu mehr als 90 Prozent an dem Klimakiller Kohle hängt.



