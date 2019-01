Stuttgart (ots) - Zwar sind die Mehrheiten für einen raschen Kohleausstieg in den Umfragen stabil, so wie es auch beim Atomausstieg der Fall war und ist. Doch mit der Bereitschaft, die Nebenwirkungen beim Umbau der Energieversorgung mitzutragen, ist es noch nicht so weit her. Geht es darum, zugunsten der Energiewende und einer sicheren Energieversorgung neue Stromleitungen durch die Republik zu ziehen und mehr Wind-, Biomasse und Solaranlagen aufzustellen, geht die Akzeptanz der Bürger ganz schnell in den Keller. Die unbequeme Wahrheit ist: Mit dem Kohleausstieg, den so viele ganz schnell wollen, gehen noch viel mehr solcher unerwünschten Nebenwirkungen einher. Nicht jedes Akzeptanzproblem wird die Politik mit Geld lösen können.



