Halle (ots) - Der Chefcoach hat es direkt nach dem verlorenen Halbfinale gegen Norwegen betont: Nachhaltig hat sein Team nur etwas erreicht, wenn dadurch künftig auch wieder mehr Kinder in die Hallen gelockt werden. Den Grundstein dafür hat das deutsche Team gelegt, indem es neue Faszination und neues Interesse für die Sportart geweckt hat. Auch durch diese urgewaltigen und sympathischen Typen, die durch Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und Homogenität innerhalb des Teams spielerische Schwächen kompensiert haben. Nun aber sind der Verband und schlüssige Konzepte gefragt, um Handball auch in den elf Monaten zwischen den Turnieren stärker präsent zu halten und wahrnehmbarer zu machen. Dafür bedarf es Medien- und Marketingstrategien. Und vor allem Ideen, um Kinder und Jugendliche in den Schulen und Vereinen im wahrsten Sinne des Wortes abzuholen. Der aktuelle Hype allein wird es nicht richten.



