Bielefeld (ots) - Eine Europa-Versammlung der NRW-CDU ohne Elmar Brok? Bis vor wenigen Wochen unvorstellbar. Nichts macht den Schlamassel um die Kandidatenkür des CDU-Landesverbandes für die Europawahl deutlicher als die Tatsache, dass Brok, einer der bekanntesten deutschen Europa-Politiker überhaupt und Urgestein des EU-Parlaments, gar nicht zu der Versammlung erschien, wo sein Abschied besiegelt wurde. Das Ergebnis, das die OWL-CDU mit nach Hause bringt, ist eher mager. Platz sieben auf der NRW-Landesliste - die CDU wird sich sehr abstrampeln müssen, wenn Birgit Ernst wirklich ins Parlament soll. Wer die ambitionslose Rede des Kandidaten Stefan Berger gehört hat, jenes unbekannten Landtagsabgeordneten, der Brok von der Europa-Liste verdrängt hat, und damit den gelungenen Auftritt von Birgit Ernst vergleicht, wundert sich, dass für sie nicht mehr als Platz sieben drin gewesen sein soll. Und noch ein Wort zur OWL-CDU: Die Entscheidung für Birgit Ernst und gegen den Paderborner Bernd Schulze-Waltrup hat Wunden hinterlassen, wie man an kritischen Äußerung von Brok über seine Nachfolgerin ablesen kann. Der Chef der OWL-CDU, Ralph Brinkhaus, wird einiges zu tun haben, den Frieden an der Basis wieder herzustellen.



