Bielefeld (ots) - Ich lebe meinen Stil - so lautet der Titel der ab Sommer geplanten Werbekampagne von Gerry Weber. Ganz schön selbstbewusst für ein Unternehmen, das gerade Insolvenz angemeldet hat - aber genau die richtigen Worte, um bei der Kundschaft wieder Gehör zu finden. Alles Sparen und alles Umstrukturieren nützt nichts, wenn es den Designern nicht gelingt, bei der Kundschaft - der gut verdienenden Frau ab 50 - wieder Begehrlichkeiten zu wecken. Zu viele Kundinnen hatten der Marke zuletzt den Rücken gekehrt, weil sie ihnen zu altbacken, zu unmodern erschien. Die neue, auf der cpd in Düsseldorf vorgestellte Kollektion, die ab Juli in die Geschäfte kommt, sieht schon anders aus. Noch etwas mehr Frische - und die Wende könnte gelingen.



