AMPLEXOR, ein führender Anbieter von globalen Sprach- und Content-Lösungen, hat einen vierjährigen Übersetzungsauftrag von der Generaldirektion für Kommunikation, Inhalte und Technologien (GD CONNECT) der Europäischen Kommission erhalten. GD CONNECT ist für die Entwicklung eines einheitlichen digitalen Marktes für Marketing, E-Commerce und Telekommunikation verantwortlich, um intelligentes und nachhaltiges Wachstum in Europa zu generieren.1

Dies ist das vierte Mal in Folge, dass AMPLEXOR diesen Auftrag erhält, womit die bereits seit einem Jahrzehnt bestehende Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Die Erteilung des Zuschlags bedeutet, dass AMPLEXOR Mitteilungen und alle damit zusammenhängenden Dokumente übersetzen wird, die der Europäischen Kommission von den nationalen Aufsichtsbehörden gesendet werden. Die zu übersetzenden Inhalte stehen im Zusammenhang mit dem Artikel 7 der Rahmenrichtlinie 2002/21/EC (in der Fassung der Richtlinie 2009/140/EC).

"AMPLEXOR hat sich schon immer dazu verpflichtet, der Europäischen Kommission erstklassige Übersetzungen und Projektunterstützung zu bieten, die die komplexen Anforderungen dieser Institution erfüllen", so Daina Misina-Eglite, Executive VP für Öffentlichkeitsarbeit Medien bei AMPLEXOR. "Wir schätzen unsere fortwährende Zusammenarbeit mit GD CONNECT sehr."

AMPLEXOR arbeitet seit mehr als 30 Jahren für öffentliche Institutionen in der EU und weltweit und verfügt daher über ein umfassendes Verständnis der Projekte im öffentlichen Sektor und der Kommunikationsanforderungen.

Über AMPLEXOR

AMPLEXOR International mit Unternehmenssitz in Luxemburg ist ein führender Anbieter für digitale Lösungen in den Bereichen Global Compliance, Digital Experience und Content-Management. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 wächst das Unternehmen kontinuierlich und ist heute in über 23 Ländern präsent. AMPLEXOR hilft Kunden in wichtigen Schlüsselbranchen wie Life Sciences, Fertigung, Energie und Umwelt, dem öffentlichen Sektor und der Verteidigung, Luftfahrt und Transport, ihre Prozesseffizienz zu erhöhen, die Generierung von Umsatz zu steigern, die Markteinführungszeit zu reduzieren und Qualität und Compliance zu sichern. Die Komplettlösungen von AMPLEXOR unterstützen Branchenkernprozesse und umfassen Softwaretechnologie, Beratung, Systemintegration und Dienstleistungen für Sprach- und Content-Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.AMPLEXOR.com.

1 Die Europäische Kommission: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

