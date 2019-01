TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien geht es am Montag im Handelsverlauf nach oben. Hilfreich dabei sind sehr gute US-Vorgaben, wiederum mit ausgelöst von der zumindest vorläufigen Beilegung des Haushaltsstreits in den USA. Daneben stützen Hoffnungen auf die im späteren Wochenverlauf in den USA weitergehenden Gespräche zu einer Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits, zumal die Gespräche auf hoher Ebene geführt werden sollen.

Während es in Schanghai und Hongkong um bis zu 0,3 Prozent nach oben geht und in Seoul ebenfalls, gibt der Nikkei-Index in Tokio etwas nach um 0,4 Prozent auf 20.686 Punkte. Gebremst wird die Kursentwicklung dort vom anziehenden Yen. Der Dollar wird mit 109,38 Yen gehandelt, verglichen mit über 109,70 zur gleichen Tageszeit am Freitag. In Sydney findet wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Dass die Gewinne der chinesischen Industrie im Dezember zum Vorjahr um 1,9 Prozent gesunken und damit den zweiten Monat in Folge gefallen sind, sorgt für keinen negativen Impuls. Die Entwicklung befindet sich im Einklang mit den Erwartungen angesichts sich zuletzt mehrender Signale einer Wachstumsverlangsamung. Derweil stiegen im Gesamtjahr die Gewinne im Jahresvergleich um 10,3 Prozent.

Positiv dürfte an den chinesischen Finanzmärkten ankommen, dass Peking einen erfahrenen Banker an die Spitze der Börsenaufsicht berufen hat, in der Hoffnung dadurch die Stimmung zu heben vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwäche.

Rusal-Aktie von Sanktionen befreit

Unter den Einzelwerten ziehen die in Hongkong notierten Rusal um 5,7 Prozent zu, nachdem die USA Sanktionen gegen den russischen Aluminiumkonzern und zwei verbundene Unternehmen aufgehoben haben. Rusal, En+ und EuroSibEnergo hätten die Unternehmensanteile im Besitz des Kreml-nahen Oligarchen Oleg Deripaska reduziert und dessen Kontrolle über die Firmen beendet, so die Begründung. Außerdem hätten sich die Unternehmen zu mehr Transparenz verpflichtet.

In Tokio verlieren derweil Mitsui & Co mit 2,2 Prozent stärker als der breite Markt. Das Unternehmen ist am brasilianischen Minenbetreiber Vale beteiligt. Nach dem Dammbruch mit mindestens 37 Toten und hunderten Vermissten in Brasilien hat die Justiz 3 Milliarden US-Dollar auf den Konten von Vale eingefroren.

Als eine Konsequenz der Katastrophe bei dem auch Eisenerz fördernden Unternehmen ziehen die Preise für Eisenerz an. Bei Vale aber auch anderen Minenbetreibern könne es nun zu Angebotsunterbrechungen kommen, beispielsweise weil die Unternehmen stärker kontrolliert werden dürften. In China ist der Eisenerzpreis um 4 Prozent gestiegen auf ein Sechsmonatshoch. Die Analysten von Jefferies haben die Aktie des australischen Eisenerzförderer Fortescue auf "Buy" von "Underperform" angehoben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertagsbedingt kein Handel Nikkei-225 (Tokio) 20.685,16 -0,43% +3,35% 07:00 Kospi (Seoul) 2.184,33 +0,30% +7,02% 07:00 Schanghai-Comp. 2.605,00 +0,13% +4,45% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.650,78 +0,30% +5,11% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.207,76 +0,17% +5,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.698,71 -0,14% +0,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 13.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1416 +0,1% 1,1409 1,1345 -0,4% EUR/JPY 124,85 -0,1% 124,97 124,56 -0,7% EUR/GBP 0,8652 +0,2% 0,8637 0,8666 -3,9% GBP/USD 1,3193 -0,1% 1,3210 1,3091 +3,5% USD/JPY 109,37 -0,2% 109,54 109,79 -0,3% USD/CNY 6,7473 +0,0% 6,7473 6,7600 -1,9% USD/CNH 6,7435 -0,1% 6,7531 6,7659 -1,9% USD/HKD 7,8461 +0,0% 7,8455 7,8458 +0,2% AUD/USD 0,7198 +0,2% 0,7181 0,7116 +2,2% NZD/USD 0,6870 +0,5% 0,6834 0,6782 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.446,47 -2,7% 3.543,14 3.532,26 -7,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,24 53,69 -0,8% -0,45 +16,5% Brent/ICE 61,21 61,64 -0,7% -0,43 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,74 1.303,09 -0,0% -0,35 +1,6% Silber (Spot) 15,79 15,75 +0,3% +0,04 +1,9% Platin (Spot) 819,00 818,00 +0,1% +1,00 +2,8% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,6% -0,02 +3,1% ===

