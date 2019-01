The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G8W40 BREMEN LSA 215 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF84 DZ BANK CLN E.9598 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QR0 DZ BANK IS.C176 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VZ0 LB.HESS.-THR. IHS 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS 19/79FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US277432AW04 EASTMAN CHEM. CO. 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US316773CX61 FIFTH THIRD B.19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PBA30 JPMORG.CHASE 19/27 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1934867893 CO. RABOBANK 19/23 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1942756096 CEB 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1943474483 CORP.ANDINA 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1944327631 CO. RABOBANK 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA VWBK XFRA XS1944384350 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22 BD01 BON EUR N

CA VWBL XFRA XS1944388856 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22 BD01 BON EUR N

CA VWBM XFRA XS1944390241 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24 BD01 BON EUR N

CA VWBN XFRA XS1944390597 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26 BD01 BON EUR N

CA AKUP XFRA US0101995035 AKZO NOBEL SPONS.ADRS 1/3 EQ00 EQU EUR N