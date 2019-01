The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0232663549 ABN AMRO 14-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0240656733 TEMENOS 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9GW8 INDUSTRIA ANL.18/19 BD00 BON EUR N

CA 4SNB XFRA ES00000128A0 SPANIEN 16-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US38145XAA19 GOLDMAN SACHS GRP 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828V566 US TREASURY 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA USG9328DAH38 VEDANTA RES. 13/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A14J71 ERSTE GP BNK 14/19MTN1253 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828V640 US TREASURY 2019 FLR BD01 BON USD N

CA BERE XFRA USU0740LAH88 BERKSHIRE H.E. 18/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912828B337 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828SD35 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA RWFE XFRA XS0399647675 INNOGY FINANCE 08/19 MTN BD02 BON EUR N

CA VTAC XFRA XS0401891733 VATTENFALL 08/19 MTN BD02 BON EUR N

CA NDKJ XFRA XS1191428652 NORDLB OPF.15/19 BD02 BON EUR N