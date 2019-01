FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.366 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.220 EUR

ENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.062 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.187 EUR

CM2 XFRA US1280302027 CAL-MAINE FOODS DL-,01 0.131 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.300 EUR

M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.020 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.212 EUR

T97 XFRA JP3587600002 TOKYO DOME CORP. 0.096 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.321 EUR