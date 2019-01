Auf 40 Mrd. Euro Entschädigungen hat man sich in Berlin in der Kohlekommission geeinigt für den Ausstieg aus der Kohle bis 2038. Am Ende der Saison war klar, dass diese Zahl nicht stimmen kann. Allein die Buchwerte in den Bilanzen aller betroffenen Unternehmen für die Stromkapazitäten erreichen fast das Doppelte. Besonders interessant ist RWE. Deren Braunkohlereserven haben eine Lebensdauer von über 200 Jahren. Was sind diese wert, wieviel Strom ist daraus zu ziehen und daran zu verdienen? Phantasie ist gefragt. So ganz unecht sind deshalb die letzten Gewinne von RWE nicht. Wer gute Nerven hat spielt mit einem kleinen Betrag mit. Die Eckwerte dazu gibt es in Kürze. Die andere Seite sind E-on/Innogy, die demnächst vom Handel mit Strom und Ökostrom leben werden Diese Hochrechnungen gibt es ebenfalls in Kürze. Perspektive aber längerfristig!



