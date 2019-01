IRW-PRESS: Gratomic Inc.: Gratomic und TODAQ kündigen Lieferkettenpartnerschaft an, um kommerzielles Graphen mit Hilfe des TODA-Protokolls von der Quelle bis zum Endverbraucher zu verfolgen.

Toronto - 28. Januar 2019 - Gratomic Inc. (das Unternehmen) (TSX.V:GRAT), ein börsennotiertes kanadisches TSX.V-Unternehmen, und TODAQ Holdings Inc. (TODAQ) freuen sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt zu geben, die die Bedingungen einer Lieferkettenpartnerschaft beschreibt, in der die Lieferkette und die Produkte von Gratomic in das TODA-Protokoll aufgenommen werden.

Der Markt für Reifen erfordert Produkte, die Kraftstoffeffizienz, sichere Handhabung und lange Lebensdauer bieten. Die Integration der Abläufe und Produkte von Gratomic in die TODA-as-a-Service-Plattform (TaaS) mit TODAQ als Partner ermöglicht es uns, den Kunden das gewünschte Produkt effizient und effektiv zu liefern, mit der Gewissheit, dass ihr Eigentum von der Rohstoffquelle bis zum fertigen Produkt überwacht wurde, erklärte der Vorstandsvorsitzende und Co-CEO von Gratomic, Sheldon Inwentash.

Im Mittelpunkt des Projekts steht der unanfechtbare Herkunftsnachweis in Bezug auf die Graphitversorgung von Gratomic und die damit verbundene Synthese kommerzieller nanotechnologischer Graphenprodukte auf dem globalen Graphenmarkt bis hin zum Endverbraucher.

Wir freuen uns, Gratomic als ersten Partner im Bergbaubereich für die erste Phase unserer Pharma- und Energieversorgungsprojekte zu gewinnen. TODAQ ist sehr erfreut, dem Geschäftsbetrieb von Gratomic Effizienz und Sicherheit durch Skalierbarkeit hinzuzufügen. Gratomic ist ein Markenmultiplikator, der das Vertrauen in Produkte mit freigesetztem nanotechnischem Graphen aus der speziellen Graphitquelle von Gratomic stärkt und natürlich das Potenzial für Fälschungen und Nachahmungen anspricht, die zu einer ständigen Quelle von Unregelmäßigkeiten werden können, sagte Sung Soo Park, der Managing Director von TODAQ in Seoul.

Das Projekt wird im Laufe des Jahres 2019 schrittweise mit der Markteinführung von Gratomics Endprodukten umgesetzt, beginnend mit dem ersten Proof of Concepts [Machbarkeitsnachweis] und der Markteinführung bis zur kommerziellen Lieferung seines kraftstoffsparenden Reifens in Zusammenarbeit mit seinem Entwicklungspartner Perpetuus Carbon Technologies.

Unsere Graphitmine in Namibia liefert einige der hochwertigsten, außergewöhnlich gebrächen Graphite für eine einfache kommerzielle Verarbeitung. Eine Methode, mit der überwacht werden kann, welche Graphitquelle zu einem bestimmten Produkt verarbeitet wird, ist bahnbrechend, erklärte der Co-CEO von Gratomic, Arno Brand.

Es wird erwartet, dass sich das gesamte Projekt über mehrere Kontinente erstrecken wird, wobei die grenzüberschreitende Abwicklung von Transaktionen in weniger als einer Minute Peer-to-Peer erfolgt und darauf abzielt, Ergebnisse, die bis ins Jahr 2020 hinein kommerziell skalierbar sind, effizient darzustellen. Spätere Phasen zielen auch darauf ab, wertschöpfende Handelsfinanzierungsdienstleistungen in die TaaS-Plattform aufzunehmen.

Das TODA-Protokoll stellt sicher, dass die eigenen Daten im persönlichen Besitz sind, und die Aufgabe von TODAQ ist es, die Wertabrechnung zu erleichtern und einen sicheren und effizienten internationalen Handel zu ermöglichen. Die Schönheit dieses Projekts besteht darin, dass ein Kunde, sobald er Graphen-Hochleistungsreifen kauft, dieses Digital Asset und den eingebetteten Nachweis des Reifens besitzt, ohne dass er einen anderen Vermittler benötigt, einschließlich der Mine, der Verarbeitungsanlage, der Produktionsfirma, der Einzelhandelsquelle oder TODAQ, sagte der Vorstandsvorsitzende und CEO von TODAQ, Hassan Khan.

Über TODAQ Holdings Inc.

TODAQ ist eine nach dem Recht der Cayman Islands Exempted Corporation mit Betriebsgesellschaften in Kanada und Südkorea und ist eine blockchain-basierte Bank der Zukunft, die Unternehmen, Banken und Smart Citys sowohl eine Lieferketten- als auch eine Verbraucher-Lösungsplattform für alle ihre Vermögens- und Geldgeschäfte anbietet. Sie beabsichtigt, diesen Kunden auch Zugang zu Finanzdienstleistungen und Versicherungsdienstleistungen mit Mehrwert zu verschaffen. TODAQ ist zunächst auch für den Vertrieb der Toda Note (TDN) verantwortlich, einer kryptographisch kontrollierten Lieferung von 237 USD Backstopped-Digitalbanknoten, die als Transfermedium für Handel und Industrie verwendet werden sollen.

Über Gratomic Inc.

Gratomic ist ein auf moderne Materialien und Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Vermarktung von Graphitprodukten, und hier vor allem auf hochwertige Komponenten auf Graphenbasis für verschiedenste Massenprodukte, konzentriert. Wir arbeiten mit einem führenden europäischen Hersteller von Graphenen zusammen, um den Aukam-Grafit zur Herstellung von Graphenprodukten zur Kommerzialisierung auf Industrieebene zu verwenden. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel GRAT gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.gratomic.ca bzw. über:

Arno Brand, Co-CEO, +1 416-561-4095

E-Mail: abrand@gratomic.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapieagesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

