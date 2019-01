Francotyp-Postalia Holding AG: IoT im Energiesektor: FP schließt strategische Partnerschaft mit Lackmann DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Francotyp-Postalia Holding AG: IoT im Energiesektor: FP schließt strategische Partnerschaft mit Lackmann 28.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. IoT im Energiesektor: FP schließt strategische Partnerschaft mit Lackmann - Einsatz kundenspezifisch angepasster FP Gateways im Energiemanagement - Erste Projekte bereits umgesetzt Berlin, 28. Januar 2019- Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, und die Heinz Lackmann GmbH & Co.KG (www.lackmann.de), ein etablierter Anbieter von Systemen und Lösungen für den gesamten Energiemarkt, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die gemeinsam entwickelten Lösungen bieten Energieversorgungsunternehmen hohe Kosten- und Effizienzvorteile durch die intelligente Fernüberwachung von Energiesystemen. Bereits bisher arbeiteten beide Unternehmen auf Projektbasis zusammen. Die Kooperation wird jetzt im Rahmen einer dauerhaften Partnerschaft fortgesetzt. Lackmann sichert sich den Zugriff auf die innovativen FP Tixi Gateways und die flexible Unterstützung durch Anpassungs- und Serviceleistungen. FP erweitert so seine Marktpräsenz und baut sein IoT-Geschäft weiter aus. In Energiemanagement-Projekten mittels IoT erfassen die Gateways typischerweise die Daten der Energiesysteme und übertragen sie online in eine Steuerzentrale. Von dort aus werden ihnen ebenfalls online die Aufträge zur Regelung der Anlagen für Energieerzeugung und -verteilung übermittelt. Fehlfunktionen oder Ausfallzeiten können so ebenso reduziert werden wie aufwändige handwerkliche Maßnahmen vor Ort. FP Tixi Gateways lesen Daten unterschiedlichster Maschinen, Geräte und Steuerungen aus und können flexibel und schnell an die Anforderungen unterschiedlicher Kunden und Projekte angepasst werden. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com 28.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769859 28.01.2019 ISIN DE000FPH9000 AXC0040 2019-01-28/08:00