Ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine perfekte finanzielle Erfolgsbilanz hat. Die meisten Menschen machen ein gewisses Maß an Fehlern mit ihrem Geld, besonders wenn sie jünger sind. Das Bildungsniveau bei Finanzthemen in den Vereinigten Staaten ist mittelmäßig, und es gibt viele finanzielle Situationen, die selbst für sachkundige Menschen schwer zu verstehen sind. Ich bin sicherlich keine Ausnahme. Mein finanzielles Leben ist jetzt in guter Verfassung, und ich gebe anderen Menschen täglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...