CANCOM hält hohes Wachstumstempo im Geschäftsjahr 2018 mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis CANCOM hält hohes Wachstumstempo im Geschäftsjahr 2018 mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA 28.01.2019 / 08:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM hält hohes Wachstumstempo im Geschäftsjahr 2018 mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA - Vorläufiger Konzernumsatz für 2018 bei rund 1,37 Mrd. Euro und damit rund 18,1 Prozent über Vorjahreswert. - Vorläufiges bereinigtes EBITDA mit Plus von rund 23,2 Prozent ebenfalls mehr als deutlich verbessert auf rund 114,1 Mio. Euro. Bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 8,3 Prozent. München, 28. Januar 2019 - Nach vorläufigen Zahlen erzielte die CANCOM Gruppe im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von rund 1,37 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von rund 18,1 Prozent (Vj: 1,16 Mrd. Euro). Das bereinigte EBITDA betrug im Jahr 2018 rund 114,1 Mio. Euro und übertraf damit den vergleichbaren Vorjahreswert um rund 23,2 Prozent (vergleichbares Vj: 92,6 Mio. Euro). Dieser bereinigte Wert zeigt die Entwicklung der operativen Leistungsfähigkeit der CANCOM Gruppe im Vergleich zum Vorjahr, da Sonderinvestitionen und Akquisitionsnebenkosten berücksichtigt sind, denen keine vergleichbaren Ausgaben im Jahr 2017 gegenüberstanden. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg entsprechend im Geschäftsjahr 2018 auf 8,3 Prozent (vergleichbares Vj: 8,0 Prozent). Ohne Berücksichtigung der Sonderinvestitionen und Akquisitionsnebenkosten verbesserte sich das EBITDA der CANCOM Gruppe im Geschäftsjahr 2018 auf rund 104,6 Mio. Euro; eine Verbesserung von rund 13,0 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (vergleichbares Vj: 92,6 Mio. Euro). "Die hohen Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA sehen wir als Bestätigung unserer Strategie: Wir investieren verstärkt aktuelle Profite in die margenstarken Zukunftsthemen Managed Services und unsere Software AHP. Gleichzeitig entwickelt sich das IT Solutions-Geschäft sehr schnell, wodurch wir Marktanteile gewinnen", sagte Thomas Volk, CEO der CANCOM SE. Die Werte für das vierte Quartal 2018 lauteten beim Konzernumsatz 406,8 Mio. Euro (Vj: 352,3 Mio. Euro), beim bereinigten EBITDA 35,9 Mio. Euro (vergleichbares Vj: 31,2 Mio. Euro) und beim EBITDA 33,6 Mio. Euro (vergleichbares VJ: 31,2 Mio. Euro). Der vollständige Geschäftsbericht der CANCOM Gruppe für das Jahr 2018 inklusive der Prognose für das Jahr 2019 wird am 28. März 2019 veröffentlicht. Hinweis: Die oben genannten EBITDA-Vorjahreswerte ("vergleichbares Vj") wurden rückwirkend um den Effekt des 2018 erstmals angewendeten Rechnungslegungsstandards IFRS 16 angepasst, um Vergleichbarkeit herzustellen. Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt, zum Beispiel mit Business Solutions und Managed Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Sicherheit. Die weltweit über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro und die Konzern-Muttergesellschaft, die CANCOM SE, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt: Sebastian Bucher Manager Investor Relations Tel: +49 89 54054 5193 E-Mail: sebastian.bucher@cancom.de 28.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769887 28.01.2019 ISIN DE0005419105 DE0005419105 AXC0042 2019-01-28/08:02