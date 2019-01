Die Deutsche Bank hat die Bewertung der BMW-Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro wieder aufgenommen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit schwachen Ergebnissen für 2018 und vorsichtigen Signalen für das neue Geschäftsjahr. Die Markterwartungen spiegelten dies jedoch bereits wider. Seine Kaufempfehlung begründet er in erster Linie mit der sehr niedrigen Bewertung./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2019 / 18:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-28/08:26

ISIN: DE0005190003