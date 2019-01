Nach einer negativen Gerichtsentscheidung in den USA sind Morphosys-Papiere am Montag vorbörslich um über 8 Prozent auf 96,40 Euro abgerutscht. Mit diesem Rückschlag liegen sie nur noch knapp über ihrer 200-Tage-Linie. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab erklärte ein US-Bezirksgericht drei Patente des Antikörperspezialisten für ungültig.

Eine für Morphosys günstige Entscheidung hätte dem Unternehmen laut dem Analysten Gunnar Romer von der Deutschen Bank deutliche Umsatzbeteiligungen für das Krebsmittel Darzalex von Janssen gebracht. Er selbst hatte diesen Aspekt jedoch in seinem Bewertungsmodell nur mit 6 Euro je Aktie berücksichtigt, und geht auch von einer geringeren Bedeutung in der Bewertung anderer Experten aus. Entsprechend biete ein deutlicher Kursrückschlag eine gute Kaufchance, so Romer./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006632003

AXC0053 2019-01-28/08:41