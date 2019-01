Die deutschen Blue Chips blieben ihrer Linie treu und zündeten - wie schon in der Vorwoche - erst am letzten Tag der Woche den Turbo, der die Kurse in der Spitze auf ein neues Jahreshoch bei 11.322 Zählern trug. Womit gleichzeitig das offene Gap vom 05. Dezember fast geschlossen und die bisherige 2019er-Performance auf +6,85% ausgebaut werden konnte. Für die neue Woche sind die Aufgaben damit klar verteilt:

