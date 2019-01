Die Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert gezeigt: Dank eines kleinen Schlussspurtes konnte der DAX auf Wochensicht 0,7 Prozent an Wert zulegen. Rohöl gab in der Vorwoche 0,6 Prozent ab. Auch sonst sieht das Chartbild bei Rohöl nicht gerade überragend aus.

Zusammenfassung:

"Halten", durch Gegenbewegung durch eine neue X-Säule.

Trend und Kursziele:

Trend :? fallend

Kursziele : moderat 56 (erl.) und ambitioniert 22

Gültigkeit : bis Überschreiten 76,49 (4)

