Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Corporate Schuldscheinmarkt bot den Investoren auch 2018 eine breite Auswahl an soliden Anlagemöglichkeiten, so die Analysten der Helaba.Im Schnitt hätten die Verschuldungsquoten der Emittenten im Rahmen der in den letzten Jahren beobachtbaren Spanne gelegen. Die steigenden Refinanzierungskosten am Anleihemarkt könnten im laufenden Jahr vermehrt Bondemittenten an den Markt locken. Die Analysten der Helaba würden 2019 eine robuste Entwicklung der Kreditqualitäten erwarten. ...

