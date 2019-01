2019 ist bisher ein großartiges Jahr für den deutschen Leitindex. Daran hat auch die vergangene Woche nichts geändert. Am Freitag sprang der DAX wieder über die Marke von 11.200 Punkten. Auf Wochensicht lag das Plus damit bei 0,6 Prozent.



Marktidee: IBM IBM hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Obwohl der Umsatz erneut zurückging, kam die Bilanz bei den Anlegern gut an. Die Aktie legte zunächst kräftig zu. Das hatte auch charttechnisch Konsequenzen. In den Fokus rückt jetzt eine wichtige Marke.