Nach der Freitagsrally gehen die Anleger zum Handelsstart auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Die Aktien des brasilianischen Eisenerz-Konzerns Vale stürzen weiter ab.

Nach der Kursrally vergangene Woche sichern sich viele Anleger am Montag erst einmal Gewinne. Der Dax startet mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 11.245 Punkte in den Handel.

Die Aussicht auf weiterhin rekordtiefe Zinsen in der Euro-Zone hatte die europäischen Börsen am Freitag auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember getrieben. Der deutsche Börsenbarometer war um 1,4 Prozent auf 11.281 Punkte geklettert. Gleichzeitig hat er am Freitag mit 11.321 Zählern ein neues Jahreshoch markiert, das es nun zu überwinden gilt.

Trotz der heutigen leichten Kursverluste sieht das längerfristige Szenario für die Frankfurter Benchmark keineswegs schlecht aus: Die aktuellen Meldungen über eine deutlich verlangsamte Wirtschaft wurden an der Börse durch die schweren Rückgänge seit vergangenem Herbst in großem Maße vorweggenommen. Der zeitliche Vorlauf der Kurse von drei bis sechs Monaten war geradezu typisch. Was sich an den Börsen jetzt abspielt, ist die vorsichtige Hoffnung darauf, dass die Konjunktur nach einem schwachen Start im Laufe dieses Jahres wieder Boden unter die Füße bekommt.

"In diesem Umfeld sollte der Dax kurzfristig bis etwa 11.600 Punkte vordringen", meint Anton Riedl, Börsenexperte der Wirtschaftswoche. Dann könnte es, vielleicht ab Mitte Februar, eine erneute Konsolidierung geben, die sich im optimalen Fall zwischen 11.600 und 11.000 Punkten abspielt. "Wenn der Dax dann im Frühjahr dieses Niveau verteidigt, könnte 2019 ein viel besseres Börsenjahr werden, als von Anlegern und Banken bisher erwartet", meint er.

Aktuell gibt es zwei Problemfelder: Brexit und die USA. Vor der für den 29. Januar anberaumten Brexit-Abstimmung meldete sich die Queen zu Wort und forderte, ohne den Brexit zu erwähnen, ein Ende der Zankerei. Zudem sprach Sie allgemein auch davon, dass man nie das größere Bild aus den Augen verlieren sollte. "Inwieweit sich die Politiker angesprochen fühlen, ist fraglich", meinen die Analysten der Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Zuletzt waren keine Zeichen einer Annäherung auszumachen.

Einen genauen Blick warfen Investoren auch in die USA. Dort erzielte Präsident Donald Trump mit den Abgeordneten im Kongress eine ...

