Henkel-Calls mit 104%-Chance bei Fortsetzung der Kurserholung

Am 21.1.19 brach der Kurs der Aktie des Konsumgüterkonzerns Henkel (ISIN: DE0006048432) wegen der Ankündigung, ab 2019 jährlich 300 Millionen Euro aufwenden zu wollen, um die Wachstumschancen und den Konsumentengeschäften auszuschöpfen und die digitale Transformation zu beschleunigen, sowie der Veröffentlichung von unter den Expertenerwartungen liegenden Geschäftszahlen von 97,02 Euro auf 87,56 Euro um 9,75 Prozent ein. Im Bereich von 83 Euro fand der Kurssturz ein Ende und die Aktie erholte sich wieder auf bis zu 89 Euro.

Nach dem am 21.2.19 bekannt gegebenen im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalsergebnis und der Bestätigung der Prognosen für das Gesamtjahr und der Bekräftigung der Kaufempfehlung durch das Analysehaus Jefferies & Company) legte der Aktienkurs nach anfänglicher Schwäche um ein halbes Prozent zu. Risikobereite Anleger, die der Aktie in spätestens einem Monat zutrauen, einen weiteren Teil der Verluste aufzuholen, um in einem Monat zumindest wieder auf 94 Euro zu notieren, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 15.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF9XV14, wurde beim Aktienkurs von 88,88 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Henkel-Aktie in spätestens einem Monat auf 94 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,50 Euro (+100 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,3444 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,3444 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000DDV1R16, wurde beim Aktienkurs von 88,76 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 94 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,96 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,478 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,748 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000HY53SP9, wurde beim Aktienkurs von 88,76 Euro mit 0,84 - 0,85 Euro quotiert. Beim Aktienkurs von 94 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,35 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de