Die Stimmung unter deutschen Exporteuren hat sich zu Jahresbeginn weiter eingetrübt. Mit 5,9 Punkten erreichten die Exporterwartungen im Januar den tiefsten Stand seit April 2016. Gegenüber dem Vormonat ergibt sich ein Rückgang um 2,8 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. "Die deutsche Industrie startet mit Sorgenfalten in das neue Jahr", kommentierte Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts.

Die Exporterwartungen sind schon seit einiger Zeit rückläufig. Fachleute führen das vor allem auf die zahlreichen Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, zurück. Der jüngste Rückgang betrifft vor allem die Autoindustrie und die Chemie. Eine faktische Stagnation war in der Elektrobranche und dem Maschinenbaugewerbe zu beobachten. In der Nahrungsmittelindustrie, der Papierherstellung und der Pharmaindustrie wird dagegen ein Exportanstieg erwartet./hosmra/bgf/jha/

AXC0069 2019-01-28/09:28