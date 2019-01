LOTTO24 AG: Lotto24 baut Online-Marktanteil 2018 auf 34 Prozent aus DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Marktbericht LOTTO24 AG: Lotto24 baut Online-Marktanteil 2018 auf 34 Prozent aus 28.01.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 baut Online-Marktanteil 2018 auf 34 Prozent aus (Hamburg, 28. Januar 2019) Die Lotto24 AG ( Lotto24.de), Deutschlands führender Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, hat ihren Marktanteil im Geschäftsjahr 2018 auf 34 % (Vorjahr 32 %) ausgebaut und bleibt damit der mit Abstand führende Online-Anbieter staatlicher Lotterien in Deutschland. Nach Informationen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) und des Deutschen Lottoverbands (DLV) stieg der Online-Umsatz der 16 staatlichen Lottogesellschaften und der erlaubten privaten Lotterievermittler im Geschäftsjahr 2018 auf 937 Mio. Euro (Vorjahr: 700 Mio. Euro) Dies entspricht einem Online-Anteil von 13 % (Vorjahr: 10 %). Während die Online-Spieleinsätze der staatlichen Gesellschaften um knapp 27 % auf rund 583 Mio. Euro (Vorjahr: 461 Mio. Euro) zulegten, wuchs die Lotto24 AG nach vorläufigen Berechnungen mit rund 46 % fast doppelt so stark auf 322 Mio. Euro (Vorjahr: 221 Mio. Euro). Dementsprechend konnte Lotto24 die Markführerschaft im Internet mit einem Marktanteil von 34 % (Vorjahr: 32 %) erneut ausbauen. Die sonstigen Lotterievermittler erreichten zusammen rund 32 Mio. Euro online (Vorjahr: 18 Mio. Euro). "Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass bereits mehr als ein Drittel aller Online-Lottospieler auf Lotto24 setzen", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. "Wir möchten uns daher bei all unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken." Inklusive der terrestrischen Annahmestellen wuchs der Umsatz des DLTB im Geschäftsjahr 2018 um rund 4 % auf mehr als 7,3 Mrd. Euro. Dabei blieb die Lotterie Lotto 6aus49 trotz des Rückgangs um gut 6 % mit knapp 3,5 Mrd. Euro und annähernd 50 % am Gesamteinsatz die beliebteste Lotterie in Deutschland. Mit 1,5 Mrd. Euro und einem Zuwachs um mehr als 61 % landete die europäische Lotterie EuroJackpot aufgrund der außerordentlich starken Jackpot-Entwicklung mit insgesamt 13 Ziehungen in Höhe der 90 Mio. Euro-Marke auf Platz zwei der beliebtesten Lotterie-Produkte 2018. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 28.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769789 28.01.2019 ISIN DE000LTT0243 AXC0071 2019-01-28/09:30