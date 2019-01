Der Standard-Software-Spezialist GK Software gewährt Einblicke in die operative Entwicklung 2018. Danach wurde das vorangegangene Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz beendet. Hohe Investitionen in das Produktportfolio führten indes dazu, dass die eigens angestrebte EBIT-Marge nicht erreicht werden konnte. Heute außerdem in den News: Singulus Technologies will neue Schulden aufnehmen und gamigo läutet ...

